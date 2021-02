Iniciativa de Eduardo Ramos, Remo se mobiliza para construir casa de funcionário do clube

Quando futebol e solidariedade se unem, histórias positivas surgem. Desta fez, o caso foi no Remo. O elenco e outras pessoas ligadas ao clube se uniu para ajudar na construção da casa do funcionário de serviços gerais Everaldo. A iniciativa foi do meia que deixou o Leão recentemente, Eduardo Ramos.

A equipe de O Liberal falou com o ídolo azulino sobre o tema: "Só tive a iniciativa, mas tem mais gente ajudando. Não dá [para fazer] reforma, não. Tem que ser novo", contou ER10. "Acho que [já arrecadamos] uns dois mil, mas só o pedreiro cobrou sete [mil]", revelou.

Como divulgado ontem por O Liberal, Eduardo Ramos está negociações com a Tuna Luso para a disputa do Parazão. O desejo do atleta, é permanecer em Belém. ER10 contou um pouco sobre as condições da moradia de Everaldo: "Estava em situação precária. Mas não é ele que está bancando sozinho. Outros jogadores ajudaram, assim como outras pessoas do clube", complementou.