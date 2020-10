Ex-atacante do Remo volta a ser pedreiro e ajuda na construção da casa de massagista

Hoje no Sampaio Corrêa-MA, o ex-atacante do Remo Jackson, que passou pelo Leão no início da temporada 2020 resolveu ajudar um companheiro de clube e botou literalmente a “mão na massa”. Apelidado carinhosamente pela torcida do Remo de “Luxuoso Jackson”, em referência a uma aparelhagem, o atacante relembrou os tempos em que era pedreiro.

Até os 24 anos Jackson ajudava a família como pedreiro e depois a carreira como jogador começou a dar certo no Sete de Setembro –AL. Hoje com seis gols na Série B, o jogador soube que o massagista Haroldo, do Sampaio Corrêa, estava passando dificuldades e não tinha condições de pagar a mão de obra para levantar um muro em sua residência, foi então que Jackson resolveu ajuda-lo e relembrar a fase de pedreiro e a história ganhou as redes sociais.

Jackson celebra o gol da vitória remista diante do Carajás (Akira Onuma)

Ao lado do volante Ferreira, os jogadores deram uma força ao massagista durante o dia de folga dos treinos do clube maranhense.

“É um momento único de ajudar o Haroldo, assim como qualquer outra pessoa. E o melhor de tudo foi ver a felicidade no rosto dele, e isso aí não tem preço. Sabe Deus! Muito obrigado por tudo. Minha gratidão sempre. O trabalho continua", disse em entrevista ao Globo Esporte do Maranhão.

A ação ganhou reforço de vários jogadores do Sampaio Corrêa, que ajudam na construção da casa do massagista da Bolívia Querida.

PELO REMO

Jackson, de 27 anos, fez nove partidas com a camisa do Remo e marcou cinco gols. Além do Leão, o atacante já defendeu o Inter de Santa Maria-RS e o Ypiranga-RS.