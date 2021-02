Negociação: Tuna faz proposta e aguarda o ok de Eduardo Ramos

O meia Eduardo Ramos pode vestir a camisa da Tuna Luso no Campeonato Paraense 2021. A reportagem apurou que a Lusa fez uma proposta oficial para o atleta, que ficou de analisá-la. O prazo para a resposta é até a próxima segunda-feira (15). A informação foi confirmada de forma oficial pela assessoria de comunicação da Tuna.

Além da Tuna, outros dois clubes sondaram o atleta de forma oficial. A favor dos cruzmaltinos, pesa o desejo do atleta de permanecer em Belém. Eduardo não foi localizado para comentar o assunto.

Eduardo Ramos é ex-jogador do Paysandu e do Clube do Remo. Foi campeão nos dois clubes. A sua história mais longeva e bem-sucedida é com a camisa azulina. Recentemente, Eduardo integrou o time que obteve o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.