Com clubes 'cascudos' e tradicionais, Tuna volta a disputar o Brasileirão depois de 15 anos

A temporada 2021 encerrou e 2022 chega com a volta da Tuna Luso às competições nacionais, tanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileirão da Série D. Bicampeã brasileira, a Águia do Souza busca o retorno à Série C e terá pela frente adversários “cascudos” e de tradição no futebol nacional.

O Pará terá dois representantes na Série C do Brasileiro em 2022. Além da Tuna, o Castanhal também jogará a última divisão nacional pela segunda vez consecutiva. Os grupos ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, na primeira fase, as equipes duelam por regiões, então pode ocorrer que Tuna e Castanhal estejam no mesmo grupo.

Faz tempo

A última participação da Lusa no Brasileirão foi na temporada 2007, quando disputou a Série C e chegou na terceira fase, ao lado de Barras-PI, Nacional-PB e Cururipe-AL. A Tuna foi a última do grupo com cinco pontos conquistados e terminou a competição na 14ª posição no geral.

“A Tuna ressurgiu para o futebol e voltar a disputar grandes competições é o dever da Tuna. Vamos montar uma equipe competitiva para buscar subir de divisão”, comentou Graciete Maués, presidente da Lusa.

Todos os times da Série D 2022

Tradicionais

Equipes tradicionais do futebol brasileiro compõe a Série D deste ano. São 64 clubes lutando por quatro vagas na Terceirona, entre eles estão o Moto Club-MA, Icasa-CE, Salgueiro-PE, América-RN, Brasiliense-DF, Ferroviária-SP, Santo André-SP, Paraná-PR, Caxias-RS e Santa Cruz-PE, equipe que foi rebaixada da Série C em 2021 e que estava no grupo do Paysandu.