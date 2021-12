Tuna fecha com atacante Fidélis e três jogadores ex-Remo retornam à Lusa para 2022

Com os grupos definidos e a tabela básica divulgada, o Parazão 2022 já mexe com as equipes, que buscam jogadores para montar o elenco. A atual vice-campeã da competição, a Tuna, está no mercado e trouxe o atacante Fidélis, ex-Castanhal.

A tuna ainda não oficializou a contratação, mas o atacante Fidélis, de 33 anos, vai defender a Águia Guerreira na temporada 2022. Com calendário cheio e disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D, a Lusa já iniciou os trabalhos de formação do elenco.

Fidélis é rodado no futebol, já atuou na Suíça, Turquia e na África do Sul. Passou pelo Rio Branco-RJ, Itaboraí-RJ, Imperial-RJ, Sinop-MT e Ypiranga-AP. No futebol paraense jogou por vários clubes, como Paragominas, São Francisco, Carajás, Independente de Tucuruí, Bragantino, Castanhal e por último disputou a Segundinha pela Esmac, onde marcou seis gols em seis jogos.

Mais atletas

Outros jogadores que estão de volta à Tuna são os laterais Léo Rosa e Alex Pinho e os atacantes ex-Remo, Breno e Jayme. A Lusa de 2022 será comandada pelo técnico Emerson Almeida, que foi auxiliar de Robson Melo em 2021, na campanha do vice-campeonato tunante.

Parazão 2022

A Tuna Luso está no grupo B do Campeonato Paraense, ao lado de Bragantino, Itupiranga e Tapajós. A estreia da Lusa na competição estadual será contra o Águia de Marabá, fora de casa.