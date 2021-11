Tuna Luso anuncia ex-auxiliar de Jair Ventura para comandar o time no Parazão 2022

A Tuna Luso já definiu quem será o técnico da equipe para a temporada de 2022: Emerson Almeida. Ele terá a missão de seguir o legado deixado por Robson Melo, que levou o Cruz-Maltino ao vice do Parazão este ano e recolocou a Águia Guerreira em competições nacionais.

Almeida, inclusive, fez parte da comissão técnica da Lusa no primeiro semestre, como auxiliar de Robson Melo. Ao fim do Parazão, acompanhou o treinador no Paragominas, durante a disputa da Série D do Brasileiro. Mais recentemente, estava no Pinheirense, como técnico do time na Segunda Divisão do Campeonato Paraense.

Além da experiência atual à frente do General da Vila, Emerson Almeida também foi treinador do União Paraense na Segundinha de 2020 e auxiliar de Jair Ventura no Botafogo, em 2017.

Na Tuna, o primeiro objetivo do novo treinador será manter a equipe pelo menos entre as três primeiras colocadas do Parazão. A Águia Guerreira ainda vai disputar, em 2022, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

A preparação para a próxima temporada inicia oficialmente na próxima sexta-feira, dia 3, quando o elenco se apresenta aos treinos no Souza. Entre os atletas contratados está o atacante Jefferson, ex-Castanhal, que tem o ídolo azulino Landu como "padrinho" no futebol.

Formação

Formado em educação física, Emerson Almeida está no hall de jovens treinadores do Pará. Aos 34 anos, ele também possui as licenças A e B da CBF e licença A pela Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, além de especialização em Fisiologia do Exercício e em Treinamento Desportivo pela Esmac.