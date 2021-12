Em disputa acirrada, Graciete Maués é reeleita presidente nas eleições da Tuna Luso

Os associados da Tuna Luso reelegeram a professora Graciete Maués, de 71 anos, para mais um mandato no clube. Com o novo estatuto, o mandato terá a duração de três anos: 2022, 2023 e 2024. A eleição foi realizada na sede da Tuna Luso Brasileira, na noite desta terça-feira (28).

Números

Segundo os números oficiais da comissão eleitoral da Tuna, a eleição foi acirrada. No total, foram 350 votos - 344 de associados e mais seis avulsos -, sendo 164 para Graciete (com 46,85%) e 151 (43,14%) para a chapa do empresário Rui Pinheiro. O grupo do candidato Victor Cunha recebeu apenas 29 votos (0,082%). Esta foi a primeira eleição de urna eletrônica no clube.

O que disseram

Depois do resultado ser divulgado, Graciete fez o primeiro discurso como presidente reeleita e destacou o fator continuidade: "Fico feliz em receber mais uma notícia vitoriosa. [Quero] saudar aqueles que participaram da eleição também. Quero parabenizar as outras equipes que participaram. E dizer que prevaleceu o bom-senso do associado. Se nós estávamos fazendo um bom trabalho, por que mudar? Mudar só se for para melhor. Agora que a Tuna está no rumo certo, temos o compromisso de trabalhar duas vezes mais", disse Graciete, após o resultado.

Pleito ocorreu na sede social da Lusa (Beatriz Reis / O Liberal)

Segundo colocado - pela segunda eleição consecutiva -, o candidato Rui Pinheiro fez um balanço com críticas em relação à forma como o pleito foi realizado. Além disso, Rui apontou o equilíbrio na votação como indícios de que há desejo de mudança dentro da Tuna:

"De novo segundo lugar. Nós só temos que agradecer a Nação Cruzmaltina, que tentou de alguma forma fazer mudanças. O que podemos avaliar é que a chapa da situação [de Graciete Maués] não está agradando. Tanto é que a diferença foi de 13 votos, então não está agradando. Houve várias irregularidades neste processo eleitoral e vamos ter que avaliar", afirmou.

Desafio

Após o sucesso no futebol profissional na temporada 2021, Graciete tem a missão de manter a Lusa na elite do Parazão e no cenário nacional. Vale lembrar, com o vice-campeonato do Parazão neste ano, a Tuna disputa em 2022 a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.