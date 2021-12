Atacante que evitou dois rebaixamentos do Remo retorna à Tuna Luso

Revelado pelo Remo, o atacante Jayme, de 28 anos, teve o retorno confirmado pela Tuna Luso, para a temporada de 2022. O jogador foi vice-campeão pela Águia Guerreira no Parazão deste ano, vencido pelo Paysandu. Jayme disputou 12 jogos pela Lusa e não marcou gols. O clube informou à equipe de O Liberal que o contrato de Jayme é para todo o ano. A Tuna disputa no próximo ano, além do Parazão, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

Com 28 anos, Jayme fez toda a base no Remo, chegou ao profissional e salvou o clube do rebaixamento para a Série D duas vezes: a primeira em 2017, quando marcou o gol de empate contra o Moto Club-MA, fora de casa, e a segunda em 2018, quando fez o gol da vitória diante do Salgueiro-PE, também longe de Belém.