Com Re-Pa na penúltima rodada, confira a tabela da primeira fase do Parazão 2022

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela básica da primeira fase do Parazão 2022 - sem as datas, horários e locais das partidas. O principal destaque é o Re-Pa, que será na penúltima rodada. Assim como neste ano, o clássico deve voltar a ocorrer na Curuzu.

Como informado pela equipe de O Liberal, no lançamento da edição 2022 do Campeonato Paraense, ficou determinado que o jogo entre Paysandu e Remo será de torcida única e renda dividida. Vale lembrar que a FPF ainda solicitará os laudos de segurança dos estádios, para poder detalhar as rodadas.

Clássicos com a Tuna

Outro destaque são os clássicos envolvendo a Tuna Luso. Na segunda rodada, a atual vice-campeã paraense recebe o Paysandu, na reedição da final da última edição, vencida pelos bicolores. Já na quinta rodada, a Águia Guerreira visita o Remo no Baenão.

Formato

Por causa do Estatuto do Torcedor, o Parazão 2022 não sofreu grandes alterações no formato de disputa. Serão, ao todo, 12 equipes divididas em três grupos formados por quatro times cada, em oito rodadas e turno único. Equipes de um mesmo grupo não se enfrentam.

Os dois melhores de cada chave mais os dois terceiros colocados de melhor campanha avançam às quartas de final, em jogos de ida e volta até a grande decisão.

Confira a tabela do Campeonato Paraense 2022

1ª rodada

Tapajós X Independente

Paysandu X Bragantino

Itupiranga X Caeté

Águia de Marabá X Tuna Luso

Castanhal X Paragominas

Remo X Amazônia Independente

2ª rodada

Caeté X Tapajós

Bragantino X Águia de Marabá

Independente X Itupiranga

Tuna X Paysandu Luso

Amazônia Independente X Castanhal

Paragominas X Remo

3ª rodada

Tapajós X Castanhal

Paragominas X Bragantino

Itupiranga X Remo

Amazônia Independente X Tuna Luso

Independente X Paysandu

Caeté X Águia de Marabá

4ª rodada

Remo X Tapajós

Bragantino X Amazônia Independente

Castanhal X Itupiranga

Tuna Luso X Paragominas

Águia de Marabá X Independente

Paysandu X Caeté

5ª rodada

Tapajós X Paysandu

Castanhal X Bragantino

Itupiranga X Águia de Marabá

Remo X Tuna Luso

Paragominas X Independente

Amazônia Independente X Caeté

6ª rodada

Águia de Marabá X Tapajós

Bragantino X Remo

Paysandu X Itupiranga

Tuna Luso X Castanhal

Independente X Amazônia Independente

Caeté X Paragominas

7ª rodada

Tapajós X Amazônia Independente

Caeté X Bragantino

Itupiranga X Paragominas

Independente X Tuna Luso

Águia de Marabá X Castanhal

Paysandu X Remo

8ª rodada

Paragominas X Tapajós

Bragantino X Independente

Amazônia Independente X Itupiranga

Tuna Luso X Caeté

Castanhal X Paysandu

Remo X Águia de Marabá

Quartas de final (IDA E VOLTA)

1º da fase grupos x 8º da fase grupos

2º da fase grupos x 7º da fase grupos

3º da fase grupos x 6º da fase grupos

4º da fase grupos x 5º da fase grupos

Semifinal (IDA E VOLTA)

I: Vencedor de 1º da fase grupos e 8º da fase grupos x Vencedor de 4º da fase grupos e 5º da fase grupos

J: Vencedor de 2º da fase grupos e 7º da fase grupos x Vencedor de 3º da fase grupos e 6º da fase grupos

Terceiro lugar (IDA E VOLTA)

Perdedor da semifinal I x Perdedor da semifinal J

Final (IDA E VOLTA)

Vencedor da semifinal I x Vencedor da semifinal J