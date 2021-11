Parazão 2022: FPF mantém fórmula de disputa e determina Re-Pa com torcida única e renda dividida

Representantes dos clubes e da Federação Paraense de Futebol estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira (26) para o congresso técnico do Parazão 2022. A reunião, que ocorreu na própria sede da FPF, basicamente serviu para deliberar sobre o regulamento do estadual do ano que vem, que será disputado a partir de janeiro.

Até mesmo em razão do Estatuto do Torcedor, a edição de 2022 não pode sofrer grandes alterações no formato de disputa. A tendência é que pequenos ajustes sejam feitos - como a atualização a respeito da presença de público, não prevista no regulamento de 2021 em razão da pandemia da covid-19, entre outros pormenores.

Serão, ao todo, 12 equipes divididas em três grupos formados por quatro times cada. Times de um mesmo grupo não se enfrentam. Os dois melhores de cada chave mais os dois terceiros colocados de melhor campanha avançam às quartas de final, em jogos de ida e volta até a grande decisão.

Remo, Paysandu e Tuna serão os cabeças de chave da primeira fase.

Re-Pa

Com a volta do público aos estádios, os clássicos entre Remo e Paysandu serão disputados com torcida única, mas com renda dividida entre os clubes rivais. No Parazão, como o Mangueirão ainda estará fechado para reforma, o local da partida será definido pelo mandante.

O presidente Fabio Bentes representou o Remo e o coordenador técnico Ricardo Lecheva esteve pelo Paysandu (Sidney Oliveira/O Liberal)

Vagas em torneios nacionais

O regulamento de 2022 seguirá a mesma determinação do ano passado: os três primeiros colocados garantem vagas na Copa do Brasil de 2023; as duas equipes de melhor campanha geral vão para a Série D do Brasileiro - caso já tenham alguma divisão nacional garantida, a vaga seguirá para o melhor colocado seguinte.

No caso da Copa Verde, os critérios são definidos pela CBF e, via estadual, somente o campeão tem vaga assegurada. Os demais critérios são via Ranking Nacional de Clubes e Ranking das Federações.

Tabela

O Parazão 2022 está programado para começar no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira. Paysandu e Remo vão estrear em casa, enquanto a Tuna jogará fora de Belém. O único Re-Pa da primeira fase será realizado na penúltima rodada. Já o clássico entre Papão e Águia Guerreira ocorre na segunda rodada. Leão e Lusa duelam na rodada 5.

Clubes que vão disputar o Parazão 2022:

- Paysandu

- Remo

- Castanhal

- Tuna Luso

- Bragantino-PA

- Itupiranga

- Tapajós

- Amazônia Independente FC

- Independente Tucuruí

- Águia de Marabá

- Paragominas

- Caeté ou Parauapebas