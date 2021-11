Confira os grupos e a rodada de abertura do Parazão 2022; dupla-Re-Pa estreia em casa

A Federação Paraense de Futebol realizou o sorteio dos grupos do Parazão 2022. Como informado pela equipe de O Liberal, representantes dos clubes e da Federação Paraense de Futebol estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira (26) para o congresso técnico do estadual.

A reunião, que ocorreu na própria sede da FPF, basicamente serviu para deliberar sobre o regulamento do estadual do ano que vem, que será disputado a partir de janeiro, além do sorteio dos grupos.

Formato

Serão, ao todo, 12 equipes divididas em três grupos formados por quatro times cada. Times de um mesmo grupo não se enfrentam. Os dois melhores de cada chave mais os dois terceiros colocados de melhor campanha avançam às quartas de final, em jogos de ida e volta até a grande decisão.

Confira como ficaram os grupos

Grupo A

Paysandu

Paragominas

Águia de Marabá

Campeão da Segundinha

Grupo B

Tuna Luso

Bragantino

Itupiranga

Tapajós

Grupo C

Remo

Castanhal

Independente

Vice da Segundinha

Confira a rodada de abertura

1ª rodada

Tapajós x Independente

Paysandu x Bragantino

Itupiranga x Vice da Segundinha

Águia de Marabá x Tuna

Castanhal x Paragominas

Remo x Campeão da Segundinha