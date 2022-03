Artilheiro do Remo e do Parazão, atacante Bruno Alves manda o recado: 'estamos crescendo na hora certa'

“Ele é artilheiro e goleador”. Essa frase já foi cantada inúmeras vezes nos estádios pelo Brasil. E a torcida do Remo espera cantarolar várias vezes nesta temporada com os gols de Bruno Alves. O jogador azulino vive um bom momento, possui o carinho do torcedor remista e agora é o artilheiro do Remo em 2022 e também do Parazão. O jogador marcou dois gontra o Caeté, gostou da atuação e afirma que o time está crescendo no momento certo da competição.

Aos 29 anos e natural da cidade de Seabra (BA), Bruno Alves já possui a sua melhor marca na carreira. Em todos os anos atuando profissionalmente, o atacante marcou no máximo três gols por temporada. Foi assim no Náutico-PE, Red Bull Brasil-SP, Caxias-RS e Juventude-RS. Só em 2022, Bruno Alves já balançou as redes seis vezes, assumindo o posto de artilheiro do Remo e do Parazão, ultrapassando Joel, do Caeté, que marcou cinco vezes e não jogará mais nessa competição.

“Marcar foi bom, mas a vitória foi muito importante. Vínhamos de boas partidas em casa, mas a bola não estava entrando e isso estava nos incomodando. Fomos muito bem, colocamos a bola para dentro e estamos crescendo na hora certa”, disse.

Lembra?

Bruno Alves já havia enfrentado o Remo duas vezes em 2021, quando estava pelo Brusque-SC, pela Série B do Brasileiro. Ele foi responsável pelo cruzamento para o gol contra de Rafael Jansen, em Belém, na vitória azulina por 2 a 1. Já na partida de volta, em Brusque (SC), ele deu o passe para o terceiro gol do time da casa na vitória por 3 a 1 dos catarinenses.