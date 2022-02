Após mais um empate no Parazão, atacante do Remo critica postura do time: 'Temos que melhorar muito'

O empate em 1 a 1 entre Bragantino e Remo deixou o Leão com “sinal de alerta ligado”. O clube chegou ao terceiro empate no Campeonato Paraense e a atuação do time em campo não agradou até mesmo os próprios jogadores. O atacante Bruno Alves comentou a atuação azulina, reclamou do gramado, mas afirmou que a equipe remista precisa melhorar bastante.

“Sabíamos que seria um jogo muito difícil devido o estado do gramado, que é bastante precário, mas isso não é desculpa, temos que melhorar. Temos que ter humildade e sabemos que temos que melhorar muito. Agora é descansar e trabalhar pois temos um jogo difícil domingo”, disse.

Bruno Alves foi o autor do gol do Remo na partida e vem ganhando o carinho do torcedor pelas atuações. O jogador disse estar feliz pelo gol marcado, o segundo dele na competição, mas pensa adiante.

“Fui feliz na cobrança, graças a Deus fiz o gol, queríamos a vitória, não veio, mas valorizar esse ponto e buscar o nosso objetivo que é o título”, falou.

Com característica de avançar com a bola dominada, Bruno Alves não conseguiu desempenhar essa jogada contra o Bragantino e afirmou que deixou a desejar durante a partida.

“Não é desculpa, mas o gramado é muito inferior aos que estamos enfrentando e isso dificulta um pouco. Deixei a desejar, não pelo gramado, mas preciso melhorar”, finalizou.