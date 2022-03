Atacante do Paysandu sofre lesão na face durante partida contra Tapajós

O Paysandu pode ter uma baixa significativa para os confrontos da semifinal do Campeonato Paraense. Após uma dividida de bola na lateral-direita, o atacante Danrlei, que havia entrado em campo na etapa final, foi atingido no rosto pelo braço do zagueiro Junior, do Tapajós, que em seguida levou o cartão vermelho da arbitragem.

O atleta bicolor ficou caído por alguns minutos no gramado, onded recebeu atendimento médico e em seguida foi retirado de campo para tratamento. De acordo com a assessoria de imprensa do Papão, "O atacante Danrlei sofreu uma lesão na região ocular direita, depois de ter recebido uma cotovelada. Ele foi encaminhado para fazer exames de tomografia do crânio e da face no Hospital Porto Dias".

