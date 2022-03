Confrontos da semifinal do Parazão já estão definidos; saiba mais

Após a vitória do Paysandu sobre o Tapajós, os confrontos da semifinal do Campeonato Paraense já estão definidos. Quatro times disputam duas vagas na finalíssima do Parazão, ainda sem data para ocorrer. A primeira chave terá Clube do Remo e Tuna Luso, que venceram respectivamente Caeté e Bragantino. No placar agregado, os azulinos venceram por 5 a 1, enquanto a Águia do Souza passou empatou o primeiro jogo em 1 a 1 e venceu o segundo por 4 a 0.

Na outra chave, o Paysandu conseguiu duas vitórias sobre o Tapajós (4 x 3 e 1 x 0), enquanto o Águia de Marabá eliminou o Castanhal empatando em 0 a 0 no primeiro duelo e vencendo o segundo por 1 a 0. A Federação Paraense de Futebol (FPF) deve marcar em breve as datas dos jogos.

Confrontos:

- Remo x Tuna Luso

- Paysandu x Águia de Marabá