CBF divulga tabela básica da Série C 2022 e confirma Re-Pa da 1ª fase no Baenão; veja os jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da madrugada desta quarta-feira, 09, a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C 2022. Clube do Remo e Paysandu serão os representantes paraenses na competição, que está prevista para iniciar no dia 9 de abril.

O Leão faz sua estreia em Belém, contra o Vitória-BA. Já o Papão inicia a jornada em busca do acesso contra o ABC-RN, fora de casa. O único clássico Re-Pa da primeira fase está marcado para o Estádio Baenão, na 13ª rodada, que será realizada entre 02 e 04 de julho.

VEJA MAIS

Em 2022, primeira fase da Terceirona terá o formato de pontos corridos em apenas um turno, após reunião do Conselho Técnico e aprovação da CBF. Os oito melhores avançam para a segunda fase e serão divididos em dois grupos com quatro clubes. Os dois melhores em cada chave garantem o acesso para a Série B em 2023.

1ª rodada:

Ypiranga x Aparecidense

Botafogo-PB x São José-RS

Atlético-CE x Campinense

ABC x Paysandu

Brasil-RS x Manaus

Altos x Botafogo-SP

Mirassol x Ferroviário-CE

Volta Redonda x Figueirense

Remo x Vitória

Floresta-CE x Confiança

Confira a tabela básica completa da primeira fase