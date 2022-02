Série C: formato da competição é injusto, diz técnico do Paysandu

Depois de anunciada a fórmula de disputa da Série C deste ano, os clubes já começaram a movimentar-se em preparação ao torneio nacional, que começa no dia 10 de abril. O novo formato de 19 rodadas, mais o quadrangular final, não é considerado, na visão de alguns, o mais justo. Entre eles está o técnico bicolor, Marcio Fernandes, que acredita em um desequilíbrio no sistema de jogos entre os times mais fracos e mais fortes.

VEJA MAIS

Na coletiva desta terça, o treinador explicou o seu ponto de vista. “A melhor forma não foi. A melhor seria pontos corridos ida e volta. Seria mais justo. Exemplo, o time A tá ruim no campeonato e vamos jogar com eles em casa. Teoricamente, se jogássemos fora de casa, nós teríamos chance de vencer, como outras equipes. E vamos pegar esse time em casa, depois sair para pegar um mais forte fora. Não há justiça dessa forma. Se você jogar ida e volta, não tem como reclamar”, esclarece.

Para este ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), formatou a competição com um sistema que vai dar aos times rebaixados da Série B e melhor ranqueados, o direito de jogar 10 partidas em casa e nove fora. O Paysandu está entre eles.

“Você precisa somar o maior número de pontos para ser realmente o vencedor da competição. É uma forma um pouco melhor. A gente conhece todas as equipes, e é só esse lembrete que eu deixo, pois pode haver uma equipe que nivele por baixo no campeonato, e as equipes que pegaram esse time em casa vão ter desvantagem. Cito outro exemplo, do ano passado, do Imperatriz. Ano passado todo mundo ganhava dele, se jogasse dentro de casa ia ganhar. Era preferível jogar fora, depois em casa com um time que você teria condição”