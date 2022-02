Lembra dele? Cria do Paysandu, zagueiro marca na goleada de time no Campeonato Português; vídeo

O zagueiro paraense ex-Paysandu Pablo marcou um dos gols da goleada do Moreirense, contra o B-SAD, por 4 a 1, no Campeonato Português. Quando a partida estava empatada, a bola foi jogada na área em cobrança de falta - aos 42 minutos do primeiro tempo - e Pablo desviou de cabeçar para dar a vantagem ao seu time.

