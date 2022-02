Atacante do Paysandu explica escolha pelo Papão, apesar de propostas de Remo e Goiás

Um dos poucos destaques do Paysandu na última temporada, o atacante Danrlei foi um dos convidados do videocast de O Liberal Último Lance. O jogador relembrou o 'leilão' feito antes da última Série C, quando recebeu propostas do Papão, do Remo e também do Goiás. Danrlei explicou a escolha pelo Bicola:

"Eu achei que no Paysandu ia ser bastante acolhido. O Paysandu iria precisar mais de mim, pois pensei que tinha uma carência [no ataque]. Tinha só o Nicolas ali, o Gabriel [Barbosa] também. Eu achei que no Paysandu iria me encaixar bem. Não vou dizer que iria chegar sendo titular, mas iria ter minha oportunidade", disse Danrlei.

O próximo jogo do Paysandu é na quarta-feira (9), às 20h, contra o Caeté. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense 2022. Acompanhe o lance a lance do duelo pelo portal OLiberal.com.