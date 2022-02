Dupla Re-Pa de olho! Tabela da Série C deve ser divulgada na terça (8), aponta presidente do Remo

Como informado pela equipe de O Liberal, a Série C mudou o formato de disputa na última semana. Agora, todos os clubes se enfrentam em jogos de ida na primeira fase da competição, antes do quadrangular de acesso. Em entrevista ao programa Último Lance, o presidente do Remo, Fábio Bentes, apontou que a tabela de jogos da fase inicial deve ser divulgada nesta terça-feira (8).

"A tabela está sendo montada, a expectativa é que seja divulgada amanhã (8), e a gente vai saber que vamos pegar em Belém e quem vamos pegar fora. Adianto que até pelo ranking, Remo e Paysandu vão fazer 10 jogos em Belém e nove fora. Tem que ver o mando o Re-Pa, mas quem não tiver o mando vai fazer 11 jogos em Belém, na prática é isso", disse Fábio.

No novo formato, todos os clubes se enfrentam entre si, em 19 rodadas. Então, os oito melhores são divididos em dois quadrangulares decisivos, que apontam os quatro clubes com acesso à Série B do próximo ano - dois de cada grupo. Fábio Bentes comentou também sobre as cotas:

"Ainda não está definido, vou ser muito franco. Há essa discussão [sobre as cotas], 19 clubes foram a favor, um é contra. Como já tivemos o congressos técnico, a gente está nesta situação, precisamos de uma unanimidade para mudar. Mas a gente vai tentar algum caminho para entrar em acordo. Ano passado já tinha sido R$ 400 mil para cada clube da C, esse ano ia reduzir [para R$ 300 mil]. Vamos dar aquela chorada para a CBF para melhorar", concluiu.