Presidente do Remo revela conversas com 'grande empresa' para dar naming rights ao CT do Leão

Um dos convidados do programa Último Lance dessa segunda-feira (7), o presidente do Remo, Fábio Bentes, falou sobre o investimento na infraestrutura azulina, especialmente o Centro de Treinamento, em Outeiro. Segundo o dirigente azulino, o clube já negocia o naming rights do CT com uma 'grande empresa'.

"Esse investimento na infraestrutura vai permanecer. O CT foi mais um passo. Até o final do ano, a gente deve melhorar a estrutura do CT. Temos uma verba para o meio do ano pra isso. Temos um projeto que estamos discutindo com uma grande empresa para dar naming rights ao CT e investir mais na estrutura. Tenho como meta que, daqui cinco anos, que o Remo tenha pelo menos 50% da sua equipe formada nas divisões de base", disse Bentes.

Naming Rights: entenda o que é

A prática da concessão de direitos de nome - o naming rights - é bastante comum no futebol. Clubes e empresas estabelecem um acordo de patrocínio e a marca fica com o direito de ter o nome exposto, oficializado como o nome da estádio. Clubes tradicionais do futebol brasileiro - como Corinthians, Palmeiras, Bahia - e internacional - como Real Madrid, PSG, Manchester City - realizam essa prática.