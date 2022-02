Contra o Caeté, atacante do Paysandu pode chegar à marca de 50 jogos pelo clube

Titular durante boa parte da estadia na Curuzu, o atacante do Paysandu Marlon pode alcançar a marca de 50 jogos pelo clube nesta semana. No duelo contra o Caeté, quarta-feira (9), às 20h, no estádio bicolor, se Marlon entrar em campo atinge essa marca.

Contratado por empréstimo do Porto-PE, em novembro de 2020, para a reta final da Série C, Marlon caiu nas graças do torcedor ao marcar cinco gols em 12 jogos. O atleta se tornou naturalmente peça importante. Com isso, o Papão comprou parte dos direitos econômicos e adquiriu 100% dos seus direitos federativos do atacante.

Em 2021, apesar da irregularidade bicolor, principalmente na Série C, Marlon foi titular absoluto. Das 35 partidas que fez pelo Papão, Marlon foi titular em 33. O jogador contribuiu com quatro gols. Em 2022, o atacante esteve nos dois duelos pelo Parazão, um como titular e outro entrando no segundo tempo.

O Paysandu de Marlon encara o Caeté em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense 2022. O confronto tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.