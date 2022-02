Técnico do Paysandu, Márcio Fernandes recebe sondagem de equipe da Série B

O treinador do Paysandu, Márcio Fernandes, recebeu sondagens do Novorizontino, equipe paulista que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. A informação foi confirmada pelo próprio treinador em contato com a reportagem de O Liberal.

"Recebi sim. Eles estão conversando agora com os meus representantes. Não chegaram a fazer propostas oficiais, mas recebi sondagens", afirmou o técnico, em conversa por telefone.

O nome de Márcio Fernandes entrou no radar do Novorizontino depois da demissão de Léo Condé, ex-Paysandu, do cargo de treinador da equipe. No momento, o Tigre é o lanterna do Paulistão e ainda terá as disputas da Copa do Brasil e da Série B do Brasileiro em 2022.

Márcio Fernandes fala sobre interesse em sair do Paysandu

Questionado sobre o interesse de se transferir para o clube paulista, Márcio respondeu que está focado em cumprir o contrato com o Paysandu. O acordo entre o treinador e o Bicola vale até o final desta temporada.

"Estou feliz em Belém e minha cabeça está voltada somente ao Paysandu. Essas sondagens acontecem. O mercado agita quando há a saída de algum treinador. Apesar disso, o meu projeto segue sendo aqui na Curuzu", afirmou.

Paysandu se manifesta sobre proposta

Já durante a tarde, a assessoria de comunicação do Paysandu emitiu uma nota reforçando que o treinador seguirá no comando do clube.

"O Paysandu Sport Club informa que o técnico Márcio Fernandes procurou a direção do clube para comunicar que foi apenas sondado pelo Novorizontino-SP, mas não recebeu nenhuma proposta oficial. O treinador também reafirmou que está feliz e com o foco totalmente voltado para seu trabalho no Paysandu, bem como o auxiliar-técnico, Marcinho, e o preparador físico, Jayme Ferreira", publicou o clube.

Márcio Fernandes está no Paysandu há pouco mais de dois meses. O treinador comandou o Papão em apenas duas partidas oficiais neste ano, nas vitórias contra Bragantino e Tuna Luso. Antes de passar pelo Bicola, Márcio acumulou trabalhos no Santos, Vila Nova, Brasiliense, Linense, Remo, Guarani e Londrina.

A próxima partida do Paysandu no Campeonato Paraense será nesta quarta-feira (9), às 20h, contra o Caeté, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.