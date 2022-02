Tapajós x Paysandu: Reunião nesta segunda-feira deve determinar local do jogo

A Federação Paraense de Futebol (FPF) deve se reunir na tarde desta segunda-feira (7) para decidir o local da partida entre Tapajós e Paysandu, pela quinta rodada do Parazão 2022. Em conversa com a reportagem de O Liberal, o presidente do Boto, Sandclei Monte, disse que é provável que o jogo ocorra no estádio do Souza, em Belém.

"Hoje haverá uma reunião da FPF e provavelmente vão definir isso tudo. É possível que a partida ocorra no Souza. Aliás, não temos outra opção de mando de campo", disse o presidente.

O estádio do Souza, que pertence à Tuna Luso, tem sido a casa do Tapajós desde o início do Parazão. Por conta de obras no estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, onde o clube mandava as partidas, o Boto não tinha onde jogar.

Inicialmente, a equipe do Oeste do Pará firmou um acordo com o Paysandu para mandar partidas na Curuzu, em Belém. No entanto, a medida foi contestada pela FPF. Segundo a Federação, a escolha do local como sede dos jogos configura inversão de mando de campo. Isso ocorreria exatamente na quinta rodada, na partida entre Tapajós e Paysandu.

Por conta disso, o Boto precisou procurar outro lugar para jogar no Parazão 2022. O presidente Sandclei Monte recorreu à presidência interina da FPF para resolver o impasse. A atual mandatária da Federação, Graciete Maués, que também é presidente da Tuna Luso, costurou um acordo para que o Boto mandasse as duas primeiras partidas do Tapajós como mandante no Souza.

Antes de enfrentar o Paysandu pela quinta rodada, o Tapajós enfrenta o Remo, nesta quinta-feira (10), às 20h, pela quarta rodada do Estadual. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.