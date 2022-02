Tapajós: presidente do Boto confirma troca de estádio em comum acordo com FPF

O presidente do Tapajós, Sandclei Monte, se pronunciou sobre a mudança no local de jogos com mando de campo do time santareno, na primeira fase do Campeonato Paraense. Anterior à decisão, o dirigente requereu a ida das partidas para a Curuzu, em comum acordo com o time alviceleste, mas uma reunião com a Federação Paraense de Futebol (FPF) determinou a troca para o estádio Francisco Vasques, o Souza.

De acordo com o presidente, a decisão pelo Souza já era aguardada, embora não enxergasse problema com estádio bicolor. “Na verdade o Tapajós indicou a Curuzu, mas a FPF disse que não poderia, por ser inversão de mando. Não olhávamos por esse lado, até porque nós pedimos o campo para o campeonato, e a federação só olhou para o jogo do Paysandu. Ela pediu a concordância dos clubes e o Remo não concordou, e ai tiraram a primeira rodada. Porém, o Paysandu só aceitaria se fossem todos os jogos lá”, explica.

Sem a primeira alternativa, a saída foi tentar outras praças. “Corremos atrás em Barcarena, Moju, Capitão Poço, fomos no Baenão. Depois disso tivemos duas reuniões com a FPF e a única maneira seria escolher o Souza. A princípio foi cedido contra o Independente e Castanhal. E em todos os mandos do Tapajós, a Tuna vai jogar fora. Então provavelmente todos os jogos serão no Souza.

Desde o início do Parazão, o Tapajós articula a permissão para mando de jogos, devido as obras no estádio Colosso do Tapajós, em Santarém. Assim, os dois próximos confrontos, pela terceira e quinta rodada, contra Independente e Paysandu, devem ser realizadas no estádio Francisco Vasques. “Foi uma tomada em conjunto com a FPF, mas se criou uma lógica de inversão de campo contra o Paysandu, que nós não enxergávamos, então a solução foi essa”, encerra.