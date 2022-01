Presidente do Remo afirma que Tapajós jogar na Curuzu beneficiaria o Paysandu: 'Isso é injusto'

Como informado pela equipe de O Liberal, o Tapajós busca resolver o impasse para que possa mandar jogos no Parazão 2022 na Curuzu. Mas o Remo apresentou uma contraproposta. Em conversa com a equipe de O Liberal, o presidente do Leão, Fábio Bentes, afirmou que o Boto jogar no estádio do Paysandu beneficiaria o rival:

"Em primeiro lugar, qualquer mudança nas regras estabelecidas no campeonato tem que servir para beneficiar todas as equipes, não apenas uma equipe. Se é autorizado, e o Tapajós jogar com o Paysandu na Curuzu, ao invés de quatro jogos em casa e quatro fora, vai fazer cinco jogos em casa e três fora. Isso é injusto do ponto de vista desportivo", explicou Bentes.

Contraproposta

Diante desse cenário, Fábio Bentes contou que apoiaria os jogos do Tapajós em Belém, desde que fosse permitido que outras equipes também jogassem na capital paraense. E que, por exemplo, o Baenão também sediasse algumas partidas com outros mandates:

"Que fosse ser permitido a todas as equipes que quisessem jogar em qualquer estádio, excepcionalmente esse ano. Levando em consideração que a gente está com vários estádios com problemas para poder sediar jogos. Por exemplo, se o Itupiranga quisesse mandar os jogos em Belém, no Baenão, poderia. Só que as demais equipes disseram que só concordariam se o Itupiranga jogasse todos os jogos em Belém", disse o mandatário azulino.

Tapajós e Federação Paraense de Futebol (FPF) estão reunidos nesta terça-feira (25), em busca de uma resolução para o tema.