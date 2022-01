Reunião na FPF; presidente do Tapajós aguarda posição sobre mando de campo no Parazão

Em Belém desde a última segunda-feira (24), o presidente do Tapajós, Sandclei Monte, tem se desdobrado para resolver o impasse sobre o mando de campo da equipe santarena no Campeonato Paraense, que começa quarta-feira (26). No entendimento da Federação Paraense de Futebol, a escolha da Curuzu como sede dos jogos, configura inversão de mando de jogo, o que é proibido pelo regulamento do campeonato. A estreia do Boto seria nesta quinta-feira (27), contra o Independente, mas a própria federação adiou o confronto para o dia 2 de fevereiro, ainda sem local definido.

Diante disso, a agramiação e a entidade organizadora do Parazão estão reunidos neste momento, na sede da FPF, para tratar do assunto. Mais informações em alguns instantes.