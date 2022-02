Thiago Coelho volta a treinar e será relacionado para próximo jogo do Paysandu no Parazão

O goleiro do Paysandu, Thiago Coelho, voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (7). O jogador ficou de fora das duas primeiras partidas do Bicola no Parazão se recuperando de uma lesão muscular. No entanto, segundo uma fonte da reportagem de O Liberal ligada ao Papão, o jogador será relacionado para a próxima partida do clube no Estadual.

O jogador se lesionou logo após o final da pré-temporada bicolor em Barcarena, no nordeste do estado. Assim que foi constatado um estiramento na coxa, o jogador deixou as atividades com o restante da equipe e se dedicou aos trabalhos de fisioterapia.

Desde então, o Paysandu trabalhava com a hipótese de o jogador ficar de fora das duas primeiras partidas do clube no Parazão. A expectativa era que Thiago retornasse à equipe bicolor na partida contra o Independente, na terceira rodada. No entanto, o jogo foi suspenso pela Federação Paraense de Futebol (FPF) devido ao gramado ruim do estádio Navegantão.

Contratado do Remo no início da temporada, Thiago era cotado para ser o titular do Paysandu no início de 2022. O goleiro, inclusive, começou jogando no jogo-treino contra a Seleção de Barcarena, único amistoso bicolor na pré-temporada.

O Papão volta a jogar pelo Campeonato Paraense nesta quarta-feira (9), às 20h, contra o Caeté, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.