Com lesão na coxa, Thiago Coelho deve ficar de fora dos dois primeiros jogos do Paysandu no Parazão

O goleiro do Paysandu, Thiago Coelho, deve ficar de fora dos dois primeiros jogos do Paysandu na temporada do Parazão 2022. O jogador sofreu um estiramento na coxa na última segunda-feira (24). A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao Papão.

Segundo a fonte, a lesão ocorreu logo no início das atividades. Por conta da lesão, o jogaodr não treinou com o restante do elenco e se dedicou à atividades de fisioterapia na academia do clube.

Contratado do Remo no início da temporada, Thiago era cotado para ser o titular do Paysandu no início de 2022. O goleiro, inclusive, começou jogando no jogo-treino contra a Seleção de Barcarena, que ocorreu no último sábado (22).

Com a lesão de Thiago, a expectativa é que o goleiro Elias Curzel ocupe a vaga de titular. O atleta, que pertencia à Chapecoense, teve o contrato renovado com o Paysandu no final do ano passado.

O Papão estreia no Campeonato Paraense nesta quarta-feira (26), às 21h30, contra o Bragantino, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.