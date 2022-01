Parazão 2022: presidentes de Remo e Paysandu comentam expectativa para o campeonato

A primeira rodada do Parazão começa nesta quarta-feira (26), com dois jogos. Em Belém, Paysandu e Bragantino se enfrentam, enquanto Águia de Marabá e Tuna Luso jogam no estádio Rosenão, em Parauapebas. Segundo o presidente alviceleste, Maurício Ettinger, o Paysandu entra confiante na conquista do tricampeonato.

“Nossa expectativa é muito boa. Como todo ano, é um campeonato de muita relevância no Brasil, a gente se esforça pra ganhar, vamos atrás do tricampeonato e do 50° título Paraense. Estamos trabalhando muito para que tudo dê certo”. No dia seguinte entram em campo Clube do Remo e Amazônia Independente, no Baenão, e Castanhal e Paragominas, no estádio Modelão. O presidente azulino Fábio Bentes ressaltou que o encurtamento da tabela devido à Copa do Mundo deste ano será um desafio a mais para os clubes.

“Vai ter equipe que vai entrar de férias em um mês, devido a primeira fase terminar em fevereiro. Este ano tudo está encurtado por causa da Copa do Mundo. Assim, este ano temos algumas particularidades no campeonato e precisamos focar bem nos nossos objetivos. Fizemos uma pré-temporada de 12 dias em Parauapebas, estamos otimistas com o que vemos nos treinos, mas futebol é dentro de campo”, diz. Já o presidente do Castanhal, Helinho Junior espera que o Castanhal volte às fases finais, de olho no calendário nacional.

"A expectativa é a melhor possível, dentro daquilo que trabalhamos. Fazemos o possível para manter o trabalho e se Deus quiser vamos chegar nas finais, que nos assegura nas competições nacionais. Esse é o nosso maior objetivo. Sabemos que não vai ser fácil, mas dentro da nossa capacidade vamos brigar pelo título", conclui.