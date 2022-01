GUIA: O que o torcedor do Paysandu precisa saber antes do Parazao começar

O Campeonato Paraense de 2022 começa para o Paysandu nesta quarta-feira (26). A partir das 21h30, o Papão entra em campo contra o Bragantino, na Curuzu. Os ingressos para o jogo já começaram a ser vendidos.

Faltando pouco tempo para a estreia a equipe de O Liberal elaborou uma espécie de guia para o torcedor bicolor. Agrupamos as datas confirmadas de jogo, principais mudanças na equipe e o que se sabe sobre presença de torcida nos estádios. Confira:

Datas confirmadas:

A primeira fase do Parazão 2022 terá oito rodadas. No entanto, a Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou apenas as datas das quatros primeiras partidas. Veja:

1ª rodada - Paysandu x Bragantino - 26/01

2ª rodada - Tuna x Paysandu - 30/01

3ª rodada - Independente de Tucuruí x Paysandu - 05/02

4ª rodada - Paysandu x Caeté - 08/02

As demais datas devem ser anunciadas no decorrer da competição.

Principais mudanças:

Márcio Fernandes falou sobre a Série C 2022 (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Antes mesmo do Papão se envolver no mercado de transferências, o clube começou a realizar mudanças internamente. Primeiro, a contratação do ídolo Lecheva, para ser o coordenador técnico bicolor e uma espécie de ponte entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Além dele, o executivo de futebol Fred Gomes, ex-Remo, assumiu o cargo na Curuzu.

Até o momento o Paysandu já oficializou as contratações de 16 jogadores. Todos serão comandados pelo técnico Márcio Fernandes. O clube confirmou que ainda procura um zagueiro e um volante.

Último título estadual:

Paysandu conquista o título estadual de 2021 (Thiago Gomes / O Liberal)

Mesmo sendo alvo de contestação, o Paysandu se sagrou campeão paraense no ano passado. Foram 14 jogos, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, 66,6% de aproveitamento. No entanto, apesar dos resultados, as atuações da equipe durante o torneio deixaram bastante dúvidas, até que a gota d'água veio no jogo de ida da final contra a Tuna. A derrota por 4 a 2 no Souza fez com que o Bicola demitisse Itamar Schülle.

Com o auxilar (e interino na época) Wilton Bezerra, o Papão reverteu no jogo de volta, por 4 a 1, com três gols do atacante Gabriel Barbosa, emprestado pelo Palmeiras.

Presença de torcidas:

Torcedores do Paysandu devem estar de volta ao estádio (Igor Mota / O Liberal)

Apesar da nova onda de contaminações pela covid-19, o Governo do Pará anunciou que não irá adotar novas medidas restritivas nas praças esportivas do estado. Portanto, a capacidade de público nos estádios segue inalterada, sendo permitida 100% da capacidade de público nas partidas.

Onde acompanhar os jogos:

A transmissão lance a lance de todas as partidas do Paysandu no Parazão, assim como a cobertura do Campeonato Paraense, você acompanha pelo portal OLiberal.com