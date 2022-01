Elias Curzel avalia disputa pela titularidade com outros goleiros do Paysandu: ‘Ninguém tem cadeira cativa’

O Paysandu conta com quatro goleiros no elenco para a temporada de 2022. Thiago Coelho, ex-Remo, Elias Curzel, remanescente de 2021, Gabriel Bernard, novato, e Claudio Victor, da base. Com o setor lotado, é de se esperar uma competição acirrada. Pelo menos o goleiro Elias Curzel garante que a briga para ser titular está bem acirrada.

“Hoje o Paysandu conta com quatro grandes goleiros que estão prontos se precisar jogar. Isso é bom para o nosso desempenho e também para o coletivo. Um fica instigando o outro a evoluir, a crescer, a buscar o algo a mais e isso é muito importante pro dia a dia. Sempre foi uma posição muito disputada. Pelo Paysandu já ter alguns anos goleiros de qualidade, goleiros que que não vem pra brincadeira, que vem para disputar a posição mesmo. E esse ano a gente conta também mais uma vez com esse setor recheado de qualidades. E está em aberto. Ninguém tem cadeira cativa, todo mundo veio aqui pra trabalhar, demonstrar seu desempenho no dia a dia, conquistar seu espaço e essa decisão a gente vai deixar para o Márcio Fernandes”, afirmou o arqueiro, que no ano passado foi titular em apenas um jogo do Paysandu, contra o Penarol-AM, pela Copa Verde.

Elias foi emprestado pela Chapecoense para jogar no Papão. Mas, neste ano, rescindiu com o time catarinense e assinou definitivamente com o Paysandu. Ele contou porque decidiu permanecer no Papão.

“Pelo fato de eu ter vindo ano passado, ter vivenciado o clube e ter me adaptado muito bem a cidade tanto eu quanto a minha família e também pelo fato de não ter conquistado o objetivo com o clube, né? Eu quando vou pra algum lugar eu tento sair com um objetivo conquistado e por isso renovei. Estou indo atrás desse objetivo e sair se for pra sair do Paysandu sair com esse pensamento de dever cumprido e de objetivo alcançado”, afirmou o goleiro que avaliou que o Paysandu precisa ser diferente para conseguir o acesso para a Série B e o tricampeonato estadual.

“Ano passado a gente acabou pecando em alguns jogos cruciais. Que a gente precisava pontuar e acabamos não fazendo isso e ficou para essa temporada. O grupo vem se preparando muito bem e temos tudo para alcançar nossos objetivos, alcançar tudo aquilo que a gente almeja e, principalmente, conquistar esse tão sonhado acesso à Série B.”

Agenda

A estreia do Paysandu no Parazão 2022 será no dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, na Curuzu, contra o Bragantino-PA. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.