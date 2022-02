Após reunião, FPF define local de partida do Paysandu no Parazão 2022

A Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou noite desta segunda-feira (7) que a partida entre Tapajós e Paysandu será no Estádio do Souza, no domingo (13), às 9h30. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paraense 2022. À princípio, o duelo não tinha local definido.

A partida entre Tapajós e Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

