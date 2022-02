Remo x Tapajós: Ingressos para jogo do Parazão têm mudanças para sócios-torcedores

O Remo anunciou, nesta segunda-feira (7), o início da venda de ingressos para a partida contra o Tapajós, pela quarta rodada do Campeonato Paraense de 2022. Segundo o clube, as entradas de arquibancadam variam entre R$ 30,00 e R$ 40,00. As cadeiras custam R$ 80,00, enquanto os camarotes são R$ 100,00.

De acordo com o Remo, haverá uma mudança importante na venda de ingressos. Os sócios-torcedores que tem direito à entrada 100% gratuita poderão ter acesso ao estádio somente com a carteirinha do plano Nação Azul. Não será mais necessário a troca do benefício pelo ingresso.

Além disso, demais entradas podem ser comprados em qualquer loja do clube. No entanto, a retirada de ingressos de meia entrada de sócios-torcedores e gratuidades devem ser realizadas em pontos específicos.

O clube também reforça que o torcedor deve apresentar a carteira de vacinação no momento da compra do ingresso. As entradas só serão liberadas para pessoas que tiveram tomado as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19. O Remo também destaca que o uso de máscara é obrigatório durante todo o período da partida.

Remo e Tapajós sen enfrentam nesta quinta-feira (10), às 20h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja o serviço de jogo:

Sócios-torcedores com direito a 100% da entrada

Os sócios-torcedores terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo;

Os sócios terão uma entrada exclusiva até 1h antes do fechamento dos portões;

Além da carteira, os sócios devem apresentar no acesso o comprovante de ciclo vacinal completo;

O sócio-torcedor precisa está adimplente para garantir o acesso ao estádio.

Sócios-torcedores com direito a 50% da entrada:

Os sócios com direito a 50% de desconto compram o ingresso em qualquer Loja Remo e Loja Rei da Amazônia;

O sócio-torcedor precisa está adimplente para garantir o desconto.

Arquibancada Almirante. Valor: R$15

Arquibancada 25. Valor: R$20

Venda online

A compra online só poderá ser efetuada se o torcedor já tiver feito a compra de forma presencial, em qualquer partida da última temporada, pois os dados sobre o ciclo vacinal já constarão no sistema;

Na compra online chegará um voucher para o torcedor, com setor, dados inclusos e o QR code, que já servirá para validação na catraca;

Compra pelo link meubilhete.

Retiradas de meias e gratuidades:

A retirada de meia e gratuidade será na quarta (9), das 8h às 14h, no Ginásio Serra Freire.

*Horário conforme a disponibilidade dos ingressos;*

Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas doses ou dose única;

* Os idosos devem portar documento original com foto, além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com duas doses ou dose única;*

PNE precisa apresentar o documento original e oficial com foto - tanto da PCD, como também do acompanhante; documento que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original , impresso e na validação e além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com duas doses ou dose única (do PNE e acompanhante)

Confira os demais pontos de venda:

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 9h às 19h

Dia: 10/02

Horário: 9h às 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 9h às 19h

Dia: 10/02

Horário: 9h às 18h

LOJA DO REMO - Castanhal:

Dias: 07/02 a 10/02

Horário: 9h às 12h / 14h às 18h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 9h às 21h

Dia: 10/02

Horário: 9h às 18h

LOJA DO REMO - BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 10/02

Horário: 10h às 18h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 10/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 10/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 10/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 07/02 a 09/02

Horário: 10h às 22h

Dia: 10/02

Horário: 10h às 18h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE