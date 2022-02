Vai ficar! Técnico do Paysandu descarta ida para Série B; entenda

Nos últimos dias, o técnico do Paysandu, Marcio Fernandes, foi sondado pelo por representantes do Novorizontino/SP, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A notícia deixou a torcida bicolor temerosa com uma eventual saída no início da temporada. Entretanto, durante entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, o treinador descartou qualquer possibilidade de deixar a Curuzu.

“Eu acho que não devem ter preocupação nenhuma. O torcedor precisa ter satisfação, sabendo que equipes do futebol brasileiro que vão disputar a Série b têm procurado o seu treinador. Se você lembrar em um curto prazo de tempo, eu estava na Série B. estava no Londrina. Poderia continuar, mas vi o desafio de treinar o Paysandu e vim para cá. E sou movido por eles”, disse.

Fernandes declarou-se satisfeito com o desempenho ora da equipe, ora do departamento de futebol. “Estou feliz e consigo trabalhar aqui. O presidente tem dado respaldo, a diretoria também ajuda para que a gente possa realmente fazer do Paysandu um time forte, então não vejo preocupação nenhuma”, admite, ao confirmar o interesse do time paulista. “Eu fui procurado, mas não prossegui com a conversa, porque entendo que o meu momento, hoje, é no Paysandu, então não tenho porque sair”.

Desde que assumiu o Paysandu, no final do ano passado, Márcio Fernandes tem sido o responsável pela montagem do time que vai disputar neste ano três competições nacionais. Série C, Copa do Brasil e Copa Verde. Para tanto, a disputa do Campeonato Paraense tem servido como base de treinos, e o comandante considera, até aqui, o nível dos atletas condizente com o esperado.

“Nós tivemos uma melhora, não tão acentuada assim. Estramos no início do trabalho, uma remontagem da equipe e poucos jogadores ficaram do trabalho anterior. Ao trazer novos jogadores, eles levam um certo tempo para encaixar nas peças, mas nós estamos no caminho certo. Eles se dedicam, entendem a filosofia e em campo isso surte efeito”, encerra.