Série C: Remo aprova formato de pontos corridos e quadrangular

Depois do anúncio oficial do novo formato de disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, os clubes se posicionaram em sua maioria a favor da mudança. Entre eles, o Clube do Remo, através do presidente Fábio Bentes, avaliou a novidade como positiva, por favorecer o maior número de confrontos diretos, além do direito de fazer 10, dos 19 jogos em casa.

“O Clube do Remo foi um dos clubes que puxou essa ideia na primeiras reuniões entre os clubes. Já tínhamos debatido em uma delas e a proposta foi encaminhada à CBF, que ontem (4), botou em votação de forma oficial, durante o congresso técnico”. Explica. Além do Remo, o Paysandu também disputa a edição deste ano, que será mais curta devido a Copa do Mundo, com início em novembro.

No novo formato, todos os clubes se enfrentam entre si, em 19 rodadas, saindo os oito melhores para um quadrangular decisivo, que vai apontar os quatro clubes com acesso à Série B do próximo ano.

“Acho que é uma boa fórmula, com um formato mais justo, porque você enfrente as 19 equipes, não fica retido a só uma região. Eu considero justo porque todos se enfrentando saem os melhores, que se dividem em dois grupos e a gente consegue ter um quadrangular, como nos anos anteriores”.

A outra vantagem, na visão do dirigente, é a posição no ranking, que permitirá ao Remo um benefício estratégico na reta final da competição, que começa no dia 10 de abril e termina dia 1 de outubro. “Pelo ranking e pelo índice técnico, vai ter o direito de fazer 10 jogos em casa e nove fora. Isso também pode ser positivo, pois fará diferença no final”, encerra.