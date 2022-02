Enquete: Internautas de O Liberal apoiam novo formato da Série C do Brasileirão

Em 2022, a Série C do Campeonato Brasileiro terá um novo formato. A competição será disputada em pontos corridos, com um quadrangular de acesso. A decisão, que saiu de uma reunião entre os clubes na última semana, agradou alguns dirigentes e a maioria dos internautas que participaram da enquete feita pelo OLiberal.com no Instagram.

Ao todo, 224 usuários votaram na enquete. Cerca de 79% dos internautas aprovaram o novo formato. Já 24% dos votantes não gostaram da decisão e desaprovam o modelo.

Como será a Série C 2022

Na última sexta-feira (4), os representantes dos 20 clubes que disputarão a Série C, votaram e decidiram adotar o formato de pontos corridos. Assim, a partir deste ano, a Terceirona terá um único turno. Os clubes se enfrentarão entre si, em 19 rodadas. Os oito melhores avançam para o quadrangular de acesso, onde vão disputar as vagas para a Segundona, e quatro times serão rebaixados.

Alguns dirigentes do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, como o presidente do Remo, Fabio Bentes, gostaram da decisão. Mas as equipes nordestinas não ficaram satisfeitas com o resultado.

Em contato com a equipe do OLiberal, Fábio Bentes havia pontuado que o modelo era bom para o clube azulino e para todos.

“Acho que é uma boa fórmula, com um formato mais justo, porque você enfrenta as 19 equipes, não fica retido a só uma região. Eu considero justo porque todos se enfrentando saem os melhores, que se dividem em dois grupos e a gente consegue ter um quadrangular, como nos anos anteriores”, disse o dirigente.

A disputa da Série C começa no dia 4 de abril e vai até o dia 1 de outubro. Será mais curta que o normal por conta da Copa do Mundo do Catar, que ocorre em novembro.