Com estrela de Danrlei e polêmicas da arbitragem, Paysandu vence o Volta Redonda pela Série C; vídeo

O Paysandu voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão derrotou o Volta Redonda, na noite deste domingo (22), no Estádio da Curuzu, por 2 a 1. Marlon e Danrlei marcaram para o Bicola, enquanto Matheus Alessandro descontou para o Voltaço. Com o resultado, o Papão retornou ao G8 da Terceirona e subiu para o quinto lugar, com 12 pontos.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Mudanças

O técnico Márcio Fernandes promoveu algumas mudanças na escalação inicial, em relação ao time que perdeu na rodada passada, para o São José. A principal mudança foi a saída do meia-atacante Marcelinho para a entrada do centroavante Pipico. O time também contou com o retorno do meia José Aldo, que cumpriu suspensão.

O jogo

Como esperado, o jogo começou com os dois melhores ataques da competição, até o início da partida (com 12 gols), buscando marcar e o Paysandu foi o primeiro a balançar as redes. O lateral Patrick Brey invadiu a área e foi derrubado pelo defensor adversário. Apesar da reclamação do time carioca, a penalidade foi confirmada e Marlon bateu para abrir o marcador.

Melhora do Voltaço

A partir daí, o jogo ficou bastante tenso. Foram vários lances faltosos e cartões amarelos - 10 no total. O Volta Redonda partiu para o ataque e assustou em vários lances trabalhados. No entanto, a equipe apenas empatou em uma trapalhada da defesa bicolor. Bruno Leonardo e Patrick Brey trobaram dentro da área bicolor, e a bola sobrou para Igor Bolt empatar.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o centroavante Pipico perdendo um gol cara a cara com o goleiro, mas mandou para fora. Apesar do lance, foi o Volta Redonda que iniciou melhor. A equipe bicolor viu o goleiro Thiago Coelho aparecer para impedir a virada. Sentindo o momento farovável para o adversário, Márcio Fernandes tentou fazer mudanças e foi aí que surgiu mais uma polêmica.

Aos 30 minutos, o atacante Robinho e o meia-atacante Gabriel Davis - para fazer sua estreia - estavam à beira do campo para entrar. No entanto, o quarto árbitro levantou a placa apenas da substituição de Gabriel. Como o regulamento permite apenas três janelas de substituições para cada equipe - já usadas por Márcio -, Robinho não poderia entrar. No entanto, minutos depois, a arbitragem reconheceu o equivoco e Robinho pode substituir o meia Serginho.

Estrela da noite!

Durante a reclamação bicolor pelo erro da arbitragem, o Paysandu conseguiu chegar à vitória. Aos 33 minutos, o artilheiro Danrlei, que já havia entrado no início do segundo tempo, aproveitou um chute de Igor Carvalho para botar o Papão novamente à frente. Dois a um para os bicolores.

A partir daí, o Volta Redonda até teve mais posse, no entanto, sem conseguir causar tanto perigo. Com isso, o Paysandu garantiu a terceira vitória em sete rodadas.

Próximo desafio

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 20h, contra o Manaus. Pelo segundo jogo seguido, o Bicola joga na Curuzu. Acompanhe a partida com transmissão lance a lance do portal OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Local: Curuzu – Belém (PA)

Data: 22.05.2022

Horário: 19h

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Auxiliares: Eleutério Felipe Marques Júnior (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro (PA)

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Bruno Leonardo, Genílson e Patrick Brey; Mikael, José Aldo, Marlon e Serginho; Marcelo Toscano e Pipico. Técnico: Márcio Fernandes.

Volta Redonda: Dida; Iury (Lelê), Thomas Kayck, Iran e Luiz Paulo (Ailton); Bruno Barra, Marcos Juniors (Caio Vitor), Matheus Alessandro; Igor Bolt (Wendson), Pedrinho e Rafhael Lucas.