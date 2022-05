Atacante do Paysandu sobre duelo contra o Volta Redonda: 'Vamos impor nosso ritmo'

Depois de perder a invencibilidade na Série C, o Paysandu corre atrás do prejuízo para tentar o retorno ao G8 da tabela classificatória. A missão desta semana, a primeira de duas jogando em casa, será contra a equipe do Volta Redonda. Os dois times se enfrentam neste domingo, a partir das 19 horas, na Curuzu.

Uma das opções de ataque do time comandado pelo técnico Márcio Fernandes é Danrlei, que vem trabalhando com o elenco de olho em uma vaga entre os 11 titulares. “Eu me vejo fisicamente, depois do treino de hoje, que já consigo enfrentar os 90 minutos. Creio que, se tiver como opção, vou dar meu máximo. Se for como titular tenho certeza que vai dar tudo certo e poderei jogar a partida inteira”, torce.

Danrlei também garante que a derrota para o São José já está no passado, e mesmo jogando diante de um adversário forte, que segue na terceira posição na tabela, o Paysandu tende a ser o dono das ações, contando com o apoio maciço da torcida alviceleste.

“É muito difícil um time vir aqui e propor jogo para cima da gente. Nosso time é forte, vamos jogar nosso jogo, para cima deles e impor nosso ritmo. Assim que espero sair com os três pontos no domingo. A campanha do Paysandu é boa. Perdemos a invencibilidade domingo, mas isso não pertence mais a gente”, garante, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade do time acertar alguns pontos para abocanhar seis pontos em casa, contando com a próxima partida, contra o Manaus, vice líder da Série C.