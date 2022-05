Confiança vence, sai da lanterna e ajuda Remo e Paysandu na classificação da Série C

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C teve sequência na noite de ontem com uma partida. O Confiança-SE enfrentou o Ferrociário-CE, na Arena Batistão, em Aracaju (SE) e venceu pelo placar de 1 a 0 e saiu da lanterna da competição. O resultado beneficiou Remo e Paysandu que o Ferroviário permaneceu com nove pontos, mesma pontuação do Paysandu e não ultrapassou o Remo, que possui 10 pontos.

O Remo se manteve na quarta posição e o Paysandu na 10ª com nove pontos. Na noite de hoje (18) a sexta rodada será finalizada com mais duas partidas. O Campinense-PB recebe o Ypiranga-RS, às 18h, em Campina Grande (PB), já o Vitória-BA encara o Botafogo-PB, às 20h, no Barradão, em Salvador (BA).

Remo e Paysandu podem perder posições, porém, mesmo o Leão caindo na tabela, permanecerá entre o G8 da Série C, após o termino da sexta rodada.