Com desfalques na defesa e no ataque, Remo busca pontuar longe de Belém contra o Ypiranga na Série C

Após a vitória de 3 a 1 diante do Mirassol-SP, o Leão Azul voltou ao G8 da Série C e amenizou a pressão no Baenão, já que venha de resultados negativos na Terceirona diante do Brasil de Pelotas e a eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro-MG, nos pênaltis. Para o próximo compromisso diante do Ypiranga-RS, fora de casa, o técnico Paulo Bonamigo terá que fazer alterações na equipe titular, já que o Leão Azul não contará com dois jogadores por conta de suspensão.

Longe de Belém, o Leão tenta a manutenção no G8 e o treinador azulino será obrigado a mexer no time, já que dois jogadores estão suspensos, o zagueiro Daniel Felipe, que marcou um dos gols diante do Mirassol, além do atacante Rodrigo Pimpão, estão fora, por terem levado o terceiro cartão amarelo no último jogo e não viajam com a delegação.

Para o lugar de Daniel Felipe para a defesa, o técnico Paulo Bonamigo possui algumas opções, como Everton Sena, Kevem, além do Igor Morais, de 24 anos, que pertence ao Corinthians-SP e que veio por empréstimo ao Remo através de uma parceria, mas que ainda não estreou com a camisa azulina. Já o substituto de Rodrigo Pimpão pode ser Bruno Alves ou Ronald, que entraram bem no último jogo.

Zagueiro Daniel Felipe está fora do jogo diante do Ypiranga (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Leão está com 10 pontos conquistados, no G8, e quer se manter na zona de classificação, para isso precisa pontuar diante do Ypiranga-RS na próxima segunda (23), que é um adversário direto na tabela com oito pontos, na 13ª posição, mas que está com um jogo a menos e pode ultrapassar o Leão nesta quarta-feira (18), quando enfrenta o Campinense-PB, no Estádio Amigão, na Paraíba (PB).