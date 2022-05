Novo lateral do Remo, Celsinho aguarda regularização para a estrear na Série C

A diretoria do Remo acertou a contratação do lateral-direito Celsinho, para a disputa da Série C do Brasileirão. O jogador já desembarcou na capital paraense, realizou exames e agora aguarda a regularização para poder estrear com a camisa azulina. Experiente e com 34 anos, Celsinho deixou um recado ao torcedor remista no perfil da RemoTV.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Natural de São Bernardo do Campo (SP), Celsinho já rodou por vários clubes do Brasil e foi campeão da Série C em 2020, defendendo a equipe do Vila Nova-GO, em cima do próprio Remo, no Mangueirão. O atleta jogou o Campeonato Paulista nesta temporada pela Internacional de Limeira-SP e disse que não faltará garra e trabalho para buscar o tão sonhado acesso à Série B com o Leão de Antônio Baena.

“Estou aqui para mostrar o meu trabalho, o objetivo do clube que é o acesso á Série B. Quero corresponder às expectativas de todos, com muita entrega garra, e muito trabalho. Esse é o meu perfil, espero corresponder dentro de campo e alegrar você [torcedor] ao fim do campeonato”, disse.

Celsinho chega para brigar por uma posição no time azulino, que já possui os jogadores Ricardo Luz e Rony para a posição, porém, os dois estão machucados e Leão vem atuando com o zagueiro Kevem e o atacante Netto na posição. Caso seja regularizado nesta semana, Celsinho será uma das opções do técnico Paulo Bonamigo para o jogo da próxima segunda-feira (20), contra o Ypiranga-RS, na cidade de Erechim (RS), no Rio Grande do Sul (RS), pela sétima rodada do Brasileirão Série C.