Remo no G8, Paysandu fora e queda dos invictos; veja como está a classificação da Série C

Após sete jogos realizados no final de semana, a Série C do Brasileirão deu uma modificada no G8, mas manteve o líder, porém, não existem mais invictos na competição. As equipes paraenses seguem na “gangorra”, com um time dentro do G8 e outro fora, porém, Leão e Papão podem perder algumas posições, já que a rodada só termina na próxima quarta-feira (16).

A sexta rodada do Brasileiro Série C teve uma surpresa. O Atlético-CE, então lanterna da competição, venceu a primeira. O clube cearense derrotou o Altos-PI, fora de casa, e deixou a lanterninha para o Confiança-SE, que soma dois pontos e ainda não triunfou no campeonato.

Em Belém o Remo venceu o líder Mirassol-SP, que estava invicto e somou três pontos importantes, que recolocou o Leão no G8. Já em Porto Alegre (RS), caiu o outro invicto da Série C, o Paysandu foi derrotado pelo São José-RS por 2 a 0, perdeu a invencibilidade e saiu do G8.

A rodada terá fim na quarta-feira (18), com Vitória-BA x Botafogo-PB e Campinense-PB e Ypiranga-RS, além de Confiança-SE x Ferroviário-CE, que duelam na terça-feira (17). Remo e Paysandu podem perder posições, mas o Leão mesmo assim terminará a rodada dentro do G8.

Confira a classificação

1º - Mirassol-SP – 13 pontos

2º - Manaus-AM – 11

3º - Volta Redonda-RJ 10

4º - Remo – 10

5º - Botafogo-SP 10

6º - ABC-RN – 10

7º - Floresta-CE – 10

8º – Ferroviário-CE – 9

9º - Botafogo-PB – 9

10º - Paysandu – 9

11º - Figueirense-SC – 9

12º - São José-RS 8

13º - Ypiranga-RS 8

14º - Campinense-PB – 7

15º - Brasil de Pelotas-RS 6

16º - Aparecidense-GO – 5

17º - Vitória-BA – 4

18º - Atlético-CE – 4

19º - Altos-PI – 3

20º - Confiança-SE - 2