Com dois gols de goleiro, Paysandu é derrotado pelo São José e perde a invencibilidade na Série C

O Paysandu perdeu na noite deste domingo (15), para o São José-RS, pela Série C do Brasileirão. O jogo terminou 2 a 0 a favor do Zequinha, dois gols do goleiro Fábio Rampi, ambos de pênalti. A partida foi disputada no Estádio Francisco Novelletto, o Passo D'Areia. Com o resultado, o Papão perdeu a invencibilidade no torneio.

Com a derrota, o Paysandu encerra o fim de semana em 10°, na tabela de classificação, com nove pontos em seis partidas. No entanto, o Papão pode cair ainda mais, já que mais três jogos ainda encerram a rodada, que vai até quarta-feira (18).

O jogo

No gramado sintético bastante castigado e sem o meia José Aldo, destaque bicolor na temporada, o técnico Márcio Fernandes apostou na estreia do meia-atacante Marcelinho como titular. E foi dele a primeira chance mais aguda do jogo, quando cara a cara com Fábio Rampi, desperdiçou.

E foi justamente Fábio Rampi o nome do jogo e não pelo lado goleiro do atleta, e sim pela vertente ofensiva. Aos 25 minutos, o São José teve cobrança de escanteio. No cruzamento, o atacante Marcelo Toscano tenta cortar, mas a bola pega na mão e o árbitro marcou pênalti. Rampi bateu alto, no meio do gol, para abrir o marcador, aos 25.

Na reta final do primeiro tempo, a arbitragem pegou um novo pênalti para o São José. Dessa vez do zagueiro Bruno Leonardo em cima de Maradona. Fábio Rampi cobrou de um lado, o goleiro bicolor Thiago Coelho caiu para o outro e o Zequinha abriu 2 a 0.

Segundo tempo

Na segunda etapa, Márcio Fernandes fez mudanças e colocou o Paysandu para o ataque, com a entrada do atacante Danrlei no lugar de Marcelinho. No entanto, assim como nos primeiros 45 minutos, a falta de eficácia da equipe continuou sendo a tônica bicolor.

Enquanto isso, o São José continuava com chances para marcar mais. A principal sendo uma jogada de Crystopher, que recebeu na esquerda, cortou para dentro e bateu para fora. Quase um golaço do Zequinha. E assim a partida terminou: São José 2 a 0 no Paysandu.

Próximo desafio

O próximo duelo do Paysandu é dentro de casa. No domingo (22), às 19h, no Estádio da Curuzu, o Bicola recebe o Volta Redonda. Considerado rival direto do clube alviceleste na luta pelo acesso. Acompanhe a partida que tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

São José x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C - 6ª rodada

Data: 15/05/2022 - domingo

Local: Estádio Francisco Novelletto

Horário: às 19h

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Alisson Lima Damasceno (PI)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Gols: Fábio Rampi aos 25/1T e aos 46/1T

Cartões amarelos: Samuel, Lissandro, Gabriel Lima e Cristiano (SJO) / Leandro Silva e Patrick Brey (PAY)

São José-RS: Fábio Rampi; Samuel, Tiago Pedro, Jadson, Marcelo (Matheus Monteiro); Lissandro, Sillas (Vini Moura), Crystopher (Marco); Gabriel Lima (David), Maradona (Matheus Cazzetta) e Cristiano.

Técnico: Paulo Henrique Marques.

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho (Leandro Silva), Bruno Leonardo, Genílson, Patrick Brey; Mikael, Wesley (Robinho); Marcelinho (Danrlei), Serginho (Alessandro Vinícius), Marlon; Toscano (João Vieira).

Técnico: Márcio Fernandes.