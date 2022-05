Após revés, técnico do Paysandu critica o gramado do São José: 'Não permite jogadas trabalhadas'

O Paysandu perdeu a invencibilidade na Série C, após perder para o São José. Após a partida, o técnico do Papão, Márcio Fernandes, avaliou o desempenho da equipe. Como esperado, o treinador criticou as condições do gramado e afirmou que o Papão não conseguiu se adaptar.

"Depois de você perder assim, fica meio complicado falar algumas coisas, que soam como desculpa. Mas não é isso. É um campo que não proporciona uma condição para que se jogue melhor. Então, é um jogo muito de choque. A equipe que não se adapta a esse campo, sofre muito. O Internacional veio aqui e perdeu de 3 a 0. É complicado. Nosso time é de toque e sofreu muito aqui", explicou Márcio.

Na próxima semana, o Paysandu tem um importante duelo contra o Volta Redonda. Márcio Fernandes apontou questionado, sobre se o resultado de hoje terá alguma influência na próxima partida, o técnico apontou que não. Além disso, Márcio acrescentou que a forma como o Papão perdeu - dois pênaltis - aumentou ainda mais a frustração.

"Nunca é bom perder. Ainda mais quando a gente vê que tinha condições. Mas temos que entender que o campo não deu essa condição para que os jogadores pudessem fazer o seu futebol. Quando o time se adaptou, tomou dois gols de pênaltis, até porque o campo não permite jogadas trabalhadas", concluiu.

O próximo duelo do Paysandu na Série C é no domingo (22), às 19h, na Curuzu. A partida contra o Volta Redonda, válida pela sétima rodada da Terceirona, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.