Paysandu, proposta da Série C, comparação com Robgol: Confira a entrevista de Vandick, ídolo bicolor

Ídolo e ex-presidente do clube, Vandick Lima fez história no Paysandu dentro e fora de campo. O ex-jogador foi entrevistado pelo jornalista de O Liberal Abner Luiz, no programa Fala Abner. Entre vários temas, Vandick falou sobre a carreira como executivo de futebol - onde conquistou o 4° lugar do Parazão com o Águia neste ano -, a questão política do Papão e a comparação com um outro bicolor, o Robgol.

Vandick é nordestino da cidade de Conceição de Coité (BA) (Raimundo Paccó / Arquivo OLiberal)

Confira a entrevista com Vandick Lima:

1. Sobre oferta do Floresta-CE, que está na Série C, antes da apresentação oficial no Águia:

"Dois dias depois que eu tinha acertado com o Águia, não tinha me apresentado ainda, recebi uma sondagem do Floresta-CE, que está jogando a Série C. Eu não quis ir para honrar meu compromisso com o presidente Ferreirinha, que abriu as portas para mim. Acho que fiz a decisão certa, porque o trabalho no Águia foi bom. Agora as portas estão abertas, tenho conversado com alguns clubes e já já vou estar trabalhando".

2. O que você acredita que te afasta do Paysandu hoje? Pode ser a questão financeira?

"A questão financeira não pode ser, porque se o Águia pode me pagar, porque o Paysandu não pode? Todo mundo tem direito de formar sua equipe. Quando eu fui presidente, formei a minha. Depois o [Alberto] Maia, o Ricardo [Gluck Paul], Tony [Couceiro], Maurício [Ettinger]. Se acharam que tinha pessoas mais qualificadas para esta função que exerço hoje, vejo com naturalidade, não tem mágoa, nem nada. Se um dia eu vou trabalhar ou não no Paysandu, só o tempo dirá".

3. Por que você acha que as Novas Rumos acabou?

"Não tivemos pacto que não podia reeleição. Eu busco uma explicação e não encontro. A gente tinha feito um planejamento para que em 2021, o Paysandu não deveria nada e estaria no mínimo na Série B. Infelizmente não aconteceu isso, o grupo se desfez, o que lamento muito. Porque, do jeito que o negócio estava indo, com todo mundo unido, acredito que o objetivo seria alcançado".

4. O Robgol foi goleador do Paysandu, mas você teve conquistas mais importantes. Quem você acha que foi melhor?

"Acho que o Robgol foi muito melhor que eu. Jogou muito mais. Batia pênalti, falta, cabeceava como poucos. Foi muito mais centroavante que eu. E fez mais gols que eu em Série A, Libertadores. Merece todo o carinho que a torcida do Paysandu tem até hoje. Tive a felicidade de fazer gols mais decisivos. Fiz oito em seis jogos na [conquista da] Série B, tem a Copa dos Campeões. Só que o Robson fez muitos gols e disputou a artilharia de Série A com o Romário".