Jogadores do Paysandu desembarcam em Porto Alegre (RS) e torcedores perguntam por malas; vídeo

O Paysandu passou a madrugada viajando para o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o São José-RS, no próximo domingo (15), às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, na capital Porto Alegre (RS), pela sexta rodada o Brasileirão Série C. O clube bicolor soltou um vídeo da saída de Belém e chegada da delegação e os torcedores perguntaram sobre a mala dos jogadores.

Após o Papão divulgar o vídeo, vários torcedores questionaram onde poderiam encontrar a mala que os jogadores estavam utilizando na viagem.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Loja Lobo, loja oficial do clube, que informou que as malas utilizadas pelos atletas nas viagens não estão disponíveis para venda.

São José-RS x Paysandu duelam neste domingo (15), às 19h, em Porto Alegre (RS), pela sexta rodada do Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão lance a lance por OLiberal.com