Ex-presidente do Paysandu provoca após eliminação do Remo: 'Quanto vale ser Campeão dos Campeões?'

Enquanto o Paysandu aguarda mais uma rodada da Série C, os torcedores do clube aproveitam o meio de semana para zoar o rival. O Remo foi eliminado na noite desta quinta-feira (12), pelo Cruzeiro, na terceira fase da Copa do Brasil. Quem não perdeu tempo em provocar foi o ex-presidente bicolor, Alberto Maia, que usou o Twitter para questionar:

Alberto Maia já havia feito perguntas semelhantes nesta quinta. O jornalista do Grupo Liberal, Carlos Ferreira, trouxe em sua coluna um estudo realizado por Aury Donado, diretora e proprietária da Lopes Donato Imóveis, coloca o Remo como o clube que detém o maior patrimônio físico do Estado, avaliado em R$218 milhões e o Paysandu com R$152 milhões.

VEJA MAIS

O ex-mandatário bicolor usou o próprio Twitter para perguntar: "1 – Quanto vale ser o único Campeão dos Campeões da Amazônia? 2 – Quanto vale ser bicampeão brasileiro da Segunda Divisão? 3 – Quanto vale ter participado dignamente da Libertadores?”, publicou.

O Paysandu visita o São José no domingo (15), às 19h, no Estádio Francisco Novelletto. A partida é válida pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. Acompanhe o duelo lance a lance pelo portal OLiberal.com.