Ex-presidente do Paysandu questiona patrimônio do clube: 'Quanto vale ser bicampeão brasileiro?

Com o assunto Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em alta, os torcedores perguntam quanto vale realmente o clube, a marca, o seu patrimônio. O jornalista do Grupo Liberal, Carlos Ferreira, trouxe em sua coluna um estudo realizado por Aury Donado, diretora e proprietária da Lopes Donato Imóveis, coloca o Remo como o clube que detém o maior patrimônio físico do Estado, avaliado em R$218 milhões e o Paysandu com R$152 milhões. O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, falou sobre e deu uma outra “versão” para o assunto.

Alberto Maia utilizou sua conta no Twitter e resolveu fazer algumas considerações sobre a discussão entre Remo x Paysandu e seus "valores". Ele colocou as conquistas do clube alviceleste e o “peso” que isso possui na avaliação de valores que um clube pode ter.

“Acompanhando a discussão de quanto vale o Paysandu Sport Club e o rival, algumas considerações precisam ser feitas:

1 – Quanto vale ser o único Campeão dos Campeões da Amazônia?

2 – Quanto vale ser bicampeão brasileiro da Segunda Divisão?

3 – Quanto vale ter participado dignamente da Libertadores?”, publicou.

As palavras de Alberto Maia repercutiram na rede social, vários torcedores do Paysandu apoiaram o pensamento de Maia, já torcedores do Remo questionaram e até chamaram o ex-presidente do Papão de “chorão”.

O torcedor Luiz Carlos Silva, falou que a marca do Paysandu é maior, porém, em relação ao patrimônio, é inferior ao do Remo.