Por que dá Leão no Re-Pa dos imóveis?

Em números frios, a avaliação imobiliária só leva em conta o tamanho da área, multiplicado pelo preço do metro quadrado. Remo e Paysandu são vizinhos nos estádios, nas sedes sociais e nas sedes náuticas. Portanto, em igualdade de preço de mercado.

O que faz o patrimônio imobiliário do Leão R$ 66 milhões mais valioso que o do rival é a dimensão dos terrenos. A área do Baenão é 16 mil metros maior que a área da Curuzu. O complexo sócio-esportivo azulino em Nazaré é 1.248 metros maior que o bicolor.

O terreno do futuro Centro de Treinamentos do Paysandu é 15 mil metros maior que a área do CT do Remo. Essa diferença vale R$ 7,5 milhões a mais para o Papão, nos critérios de mercado aplicados pela avaliadora Aury Donato, credenciada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis.

Ambição vira energia extra para os azulinos

Ao oferecer R$ 600 mil de premiação por classificação, hoje, na Copa do Brasil, o Remo faz da ambição a energia extra dos atletas contra o Cruzeiro. Um jogo para o máximo de esforço físico, de foco, de esmero...

O Leão tem mesmo que se agigantar em todos os aspectos para eliminar o Cruzeiro e garantir cota de R$ 3 milhões. Se conseguir a proeza, o time ganha moral para a sequência da Série C, mas terá desgaste físico acima do normal para o jogo de domingo contra o líder Mirassol.

BAIXINHAS

* No mais correto primeiro passo, o Remo está investigando a confiabilidade da empresa VL Gold Dubai e do representante Leandro Rodrigues. Dependendo do resultado, avança nas tratativas ou encerra a questão da proposta informal de 40 milhões de euros pelo futebol (SAF) do Leão. Os primeiros sinais não animam.

* A diferença fundamental entre clube associativo e SAF é que no modelo atual os lucros têm que ser reaplicados no clube. Os sócios não levam nada, a não ser em caso da venda de patrimônio. Na Sociedade Anônima os sócios têm direito a parte dos lucros, regularmente.

* Manter Igor Carvalho, que vem jogando bem, ou promover a entrada de Leandro Silva na lateral direita do Papão? Questão para Márcio Fernandes, que curte a acirrada concorrência pela posição.

* No Remo a lateral direita é uma central de problemas. Ricardo Luz e Rony sob cuidados médicos e Keven como alternativa que não resolve. Paulinho Curuá, que também joga na lateral, vira mais uma opção para o jogo de hoje.

* Como clube da Série B o Cruzeiro ainda não passou da terceira fase da Copa do Brasil. Em 2020 foi eliminado nesta fase pelo CRB/AL e em 2021 pela Juazeirense/BA. Hoje tem o Remo como obstáculo.

* Dos atletas que contratou nas duas últimas temporadas, o Paysandu tem cinco emprestados: Rui para o Ferroviário, Vitor Souza para o Londrina, Christian para o Amazonas, Henan para o ABC e Polegar para o Altos.